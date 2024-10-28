Дерево против пластика: какие окна подойдут вашему интерьеру?

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России самыми популярными являются пластиковые и деревянные окна. Оба типа имеют свои плюсы и минусы, и важно разобраться, какие из них предпочтительнее для квартиры.

Фото: Официальный сайт Красноперекопска is licensed under public domain

Начнём с эстетики. Белые пластиковые окна выглядят презентабельно, но часто ассоциируются с офисными помещениями. Если вы хотите добавить уют в интерьер, лучше остановить выбор на деревянных окнах.

Что касается звукоизоляции, здесь деревянные окна имеют явное преимущество. Они способны задерживать как низкие, так и высокие звуковые частоты, в то время как пластиковые окна справляются только с высокими частотами.

Если рассматривать экологичность, то и здесь дерево лидирует. Деревянные окна не выделяют вредных веществ в атмосферу и абсолютно гипоаллергенны. Современные деревянные окна обрабатываются составами, которые делают их огнеупорными, а также служат дольше пластиковых, особенно если речь идёт о дубе и других твёрдых породах дерева.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.



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