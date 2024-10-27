Как создать комфортный интерьер для животных: советы по выбору мебели и декора

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Животные — неотъемлемая часть жизни человека. Сегодня мы расскажем, как выбрать мебель и декор, чтобы ваш интерьер не пострадал, а питомцу было уютно и комфортно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для обивки лучше всего подходят антивандальные ткани. Чтобы выбрать подходящий вариант, проведите по ткани ногтем или острым предметом. Так вы сможете увидеть, деформируется ли материал или оставляет следы.

Гладкий велюр также неплохо справляется с воздействием когтей домашних любимцев — на нём практически не остаются следы.

Полезны будут и специальные пропитки для тканей и мягких поверхностей, такие как водоотталкивающие или антистатические. Они в основном экологичны и безопасны для детей и животных.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.