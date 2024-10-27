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Интерьер без недостатков: избегаем неудачных решений при оформлении

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие хозяйки, выбирая оформление своей квартиры, могут прибегнуть к крайне неудачным решениям. Некоторые предметы интерьера способны существенно удешевить общее восприятие помещения. 

Интерьер без недостатков: избегаем неудачных решений при оформлении
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Что взять на заметку

Не стоит приобретать безвкусные цветастые ковры с коротким ворсом — они давно вышли из моды. Вместо этого лучше выбрать однотонный вариант, который будет гармонировать с цветами в помещении. 

Избегайте оформления квартиры в серых оттенках. Такой выбор может сделать пространство скучным и безвкусным. Если планируете вешать картины, тщательно подбирайте для них рамки, поскольку полотна без рам смотрятся не очень привлекательно.

Дизайнерские ламбрекены, фигурные стены и яркие кричащие оттенки уже не в моде. Постарайтесь придерживаться стиля однотонного минимализма, чтобы создать гармоничное и уютное пространство.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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