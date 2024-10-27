Интерьер без недостатков: избегаем неудачных решений при оформлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие хозяйки, выбирая оформление своей квартиры, могут прибегнуть к крайне неудачным решениям. Некоторые предметы интерьера способны существенно удешевить общее восприятие помещения.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Что взять на заметку

Не стоит приобретать безвкусные цветастые ковры с коротким ворсом — они давно вышли из моды. Вместо этого лучше выбрать однотонный вариант, который будет гармонировать с цветами в помещении.

Избегайте оформления квартиры в серых оттенках. Такой выбор может сделать пространство скучным и безвкусным. Если планируете вешать картины, тщательно подбирайте для них рамки, поскольку полотна без рам смотрятся не очень привлекательно.

Дизайнерские ламбрекены, фигурные стены и яркие кричащие оттенки уже не в моде. Постарайтесь придерживаться стиля однотонного минимализма, чтобы создать гармоничное и уютное пространство.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.