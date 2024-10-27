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Освещение в квартире: как добавить света в тёмные комнаты

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие квартиры в многоэтажных домах сталкиваются с недостатком естественного света, что может вызывать дискомфорт. Однако эту проблему можно решить.

Освещение в квартире: как добавить света в тёмные комнаты
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Если вы планируете ремонт, стоит обратить внимание на цвет отделки. Светлые и пастельные оттенки, такие как белый, кремовый и бежевый, идеально подходят для создания более светлого пространства. 

Если ваши окна выходят на север или находятся в тени деревьев, размещение тёмной мебели рядом с ними может ухудшить освещение. Постарайтесь убрать лишние предметы с подоконников, такие как цветы и вазы, чтобы ничто не мешало свету проникать в помещение.

Рекомендуется отказаться от тяжёлых и тёмных штор. Лёгкий тюль или светлые шторы из тонких тканей помогут пропустить больше света и сделают атмосферу более уютной.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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