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Как выбрать оригинальное напольное покрытие: лучшие идеи для интерьера

1:03
Недвижимость » Ремонт

Напольное покрытие в разных комнатах квартиры выполняет не только функциональную роль, но и может стать ярким акцентом в интерьере. 

Как выбрать оригинальное напольное покрытие: лучшие идеи для интерьера
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

Тем, кто ищет интересные решения, стоит обратить внимание на пробковый пол. Это покрытие, сделанное из коры пробкового дерева, отличается необычным внешним видом и теплотой. Пробковый пол идеально подходит для детских и спален, создавая уютную атмосферу.

Другим вариантом является мармолеум, который изготавливается из джутового волокна, натуральных пигментов и льняного масла. Это покрытие подходит для тех, кто предпочитает экологически чистые материалы. 

Ещё один интересный вариант — наливной пол. Хотя такое покрытие часто ассоциируется с производственными помещениями, оно вполне подходит и для обычных квартир. Наливные полы могут иметь матовую, полуматовую и глянцевую поверхности, что позволяет реализовать даже самые смелые дизайнерские идеи.

Уточнения

Пол  — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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