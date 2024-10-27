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Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Обустройство небольшой кухни может стать настоящим испытанием, поскольку в ограниченном пространстве сложно разместить всю необходимую мебель и технику. Однако с правильным подходом даже такая кухня может стать функциональной и комфортной.

Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Стандартная планировка кухонного гарнитура может оказаться не лучшим вариантом для маленького пространства. Рассмотрите возможность расположения шкафов в форме буквы "П".

Такой подход позволяет максимально использовать доступное пространство. Чтобы избежать перегруженности интерьера, рекомендуется размещать навесные шкафы на одной стене, а открытые полки — на другой.

Не стоит отказываться от посудомоечной машины из-за малых размеров кухни. На рынке представлены множество компактных моделей шириной всего 45 сантиметров. Они не займут много места, но эффективно выполнят свои функции.

Полноразмерный обеденный стол занимает значительное пространство, поэтому стоит обратить внимание на складные варианты. Они отлично подойдут для больших семей: в сложенном виде занимают минимум места, а в разложенном состоянии могут комфортно разместить всех за столом.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

Ку́хня — помещение для приготовления пищи

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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