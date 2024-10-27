Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Стремление к стильному минимализму иногда оборачивается пустыми и безжизненными пространствами, но не стоит отчаиваться.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цветовая гамма. Оптимально выбирать мягкие и приглушённые оттенки, которые никогда не утратят своей актуальности. Они способны сделать атмосферу в вашем доме более уютной и комфортной.

Следующий важный аспект — выбор материалов. Отдавая предпочтение натуральным элементам, вы не только добавите эстетическую привлекательность в интерьер, но и создадите иллюзию роскоши и уюта.

Что касается мебели, лучше всего подбирать варианты без излишних украшений и резных деталей. Прямые линии и отсутствие громоздких узоров помогут вам сохранить минималистичный стиль.

Важно помнить, что в минимализме не место для лишних аксессуаров. Пространство должно быть свободным от излишеств.

Также обратите внимание на текстиль: выбирайте классические карнизы и шторы, так как они лучше вписываются в общий концепт и выглядят более сдержанно, чем яркие и вычурные элементы.

Уточнения

Ми́нимал-арт — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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