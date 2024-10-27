Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Чуйков показал Агату Муцениеце в гримёрке в провокационном наряде
Овощной физалис: редкий гость на огородах и идеальный ингредиент для варенья
Секреты минимализма: как сократить использование дезодорантов
Лариса Долина высказалась о диете, поедая манты в ресторане
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав

Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стремление к стильному минимализму иногда оборачивается пустыми и безжизненными пространствами, но не стоит отчаиваться. 

Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цветовая гамма. Оптимально выбирать мягкие и приглушённые оттенки, которые никогда не утратят своей актуальности. Они способны сделать атмосферу в вашем доме более уютной и комфортной.

Следующий важный аспект — выбор материалов. Отдавая предпочтение натуральным элементам, вы не только добавите эстетическую привлекательность в интерьер, но и создадите иллюзию роскоши и уюта.

Что касается мебели, лучше всего подбирать варианты без излишних украшений и резных деталей. Прямые линии и отсутствие громоздких узоров помогут вам сохранить минималистичный стиль.

Важно помнить, что в минимализме не место для лишних аксессуаров. Пространство должно быть свободным от излишеств.

Также обратите внимание на текстиль: выбирайте классические карнизы и шторы, так как они лучше вписываются в общий концепт и выглядят более сдержанно, чем яркие и вычурные элементы.

Уточнения

Ми́нимал-арт — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов
Дизайн и интерьер
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Последние материалы
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав
Секреты долголетия кошек: как обеспечить питомцу счастливую жизнь
Айза-Лилуна Ай в грубой форме обратилась к бывшей подруге Алёне Водонаевой: не зли меня
Древние тараканы использовали камуфляж: открытие в Бристольском музее
Актриса Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.