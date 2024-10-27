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Ошибки при перестановке мебели: как не испортить интерьер

1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Один из самых простых способов изменить облик комнаты без затрат — это перестановка мебели. Однако даже в этом, казалось бы, несложном процессе можно допустить ошибки.

Ошибки при перестановке мебели: как не испортить интерьер
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Ошибка 1. Игнорирование габаритов мебели

На первый взгляд может показаться, что массивный диван отлично впишется в выбранное место. Но, в итоге, вы рискуете не только поцарапать пол, но и столкнуться с проблемой размещения.

Ошибка 2. Жертвование функциональностью ради эстетики

Например, если вы решите переместить рабочий стол вдали от окна, это может негативно сказаться на вашем зрении в будущем.

Ошибка 3:. Невнимание к мелким предметам

Перестановка должна касаться не только крупных элементов, но и таких предметов, как журнальный столик и стулья. Эти изменения могут значительно преобразить интерьер.

Ошибка 4. Недостаток освещения

Несмотря на то что дневной свет важен, его может быть недостаточно. Рассмотрите возможность установки дополнительных бра или торшеров в пустых углах комнаты.

Ошибка 5 Игнорирование удобства жильцов

Красивый диван в центре гостиной может выглядеть эффектно, но если он мешает передвижению, вы вскоре начнете забывать о его красоте в пользу комфорта.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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