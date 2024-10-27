Обои, которые никогда не выйдут из моды

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Переклеивание обоев — это трудоёмкий процесс, и поэтому хочется выбрать такие, которые прослужат долго.

Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Чтобы стены выглядели стильно и актуально на протяжении многих лет, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Выбор цвета и дизайна

Важно выбирать обои в приглушённых тонах, которые могут быть как однотонными, так и с принтом. Главное, чтобы изображение было немного темнее или светлее основного фона.

При выборе расцветки рекомендуется остановиться на светло-серых или светло-бежевых вариантах. Избегайте ярких и кислотных оттенков, так как они могут перегрузить пространство и негативно сказаться на вашем самочувствии.

Слишком насыщенная цветовая палитра в интерьере может стать источником стресса и утомления.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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