Создаём иллюзию простора: секреты освещения для малогабаритных помещений

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Декорирование комнаты — это не только увлекательное занятие, но и задача, особенно когда речь идет о том, как визуально увеличить небольшое пространство.

Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Правильное освещение может сыграть ключевую роль в создании иллюзии большей комнаты, сделав ее более светлой и привлекательной.

Первый шаг к созданию ощущения простора в комнате — это максимально использовать естественный свет. Естественное освещение делает помещение более открытым и воздушным.

Если в вашей комнате есть окна, уберите тяжелые шторы или занавески, которые блокируют свет. Вместо этого используйте легкие прозрачные или светлые шторы, которые позволяют солнечному свету свободно проникать в комнату.

Тип лампочек также существенно влияет на восприятие пространства. Избегайте желтых или теплых ламп, которые могут сделать комнату более темной и тесной. Отдавайте предпочтение белым или холодным источникам света — они придают комнате яркость и открытость.

Светодиодные лампы — отличный вариант, поскольку они обеспечивают яркое освещение и помогают сэкономить на электроэнергии.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Лампа — настольный осветительный прибор (каркас), источник света.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.