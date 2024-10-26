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Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе

1:21
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе штор для дома многие ошибочно полагают, что это текстиль, на котором можно сэкономить. Такой подход является серьезной ошибкой и свидетельствует о недостаточной продуманности.

Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, CC BY-SA 2.0

Распространённые ошибки при выборе штор

Первая ошибка заключается в том, что считается, будто на шторах можно сэкономить. На самом деле они должны гармонировать с интерьером, и для их изготовления потребуется достаточное количество ткани, особенно если речь идет о нестандартных размерах.

Второй распространённый миф — это представление о том, что можно выбрать дешёвую ткань и не делать сборки. На самом деле дорогие шторы могут выглядеть красиво даже с минимальным количеством сборок, в то время как недорогая ткань требует более густых сборок, чтобы создать впечатление дороговизны.

Третья ошибка — недооценка помощи консультантов. Продавцы не всегда стремятся продать дорогие изделия, их цель — подобрать текстиль, который подходит именно вам и вашим финансовым возможностям.

Четвёртая ошибка — ограничение выбора только римскими шторами. Хотя они требуют меньше материала, их изготовление должно осуществляться профессионалами, чтобы достичь нужного качества и стиля.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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