Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При выборе штор для дома многие ошибочно полагают, что это текстиль, на котором можно сэкономить. Такой подход является серьезной ошибкой и свидетельствует о недостаточной продуманности.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, CC BY-SA 2.0

Распространённые ошибки при выборе штор

Первая ошибка заключается в том, что считается, будто на шторах можно сэкономить. На самом деле они должны гармонировать с интерьером, и для их изготовления потребуется достаточное количество ткани, особенно если речь идет о нестандартных размерах.

Второй распространённый миф — это представление о том, что можно выбрать дешёвую ткань и не делать сборки. На самом деле дорогие шторы могут выглядеть красиво даже с минимальным количеством сборок, в то время как недорогая ткань требует более густых сборок, чтобы создать впечатление дороговизны.

Третья ошибка — недооценка помощи консультантов. Продавцы не всегда стремятся продать дорогие изделия, их цель — подобрать текстиль, который подходит именно вам и вашим финансовым возможностям.

Четвёртая ошибка — ограничение выбора только римскими шторами. Хотя они требуют меньше материала, их изготовление должно осуществляться профессионалами, чтобы достичь нужного качества и стиля.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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