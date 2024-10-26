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Спальня и детская в одной комнате: как грамотно организовать пространство

1:06
Недвижимость

Из-за финансовых ограничений многие не могут позволить себе большую квартиру с отдельными комнатами для каждого члена семьи. Поэтому часто возникает необходимость совмещать спальню с детской в одном пространстве. 

Спальня и детская в одной комнате: как грамотно организовать пространство
Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0

Как зонировать пространство

Для разграничения зоны спальни и детской подойдут решения, такие как ширмы, занавески или стеллаж с открытыми полками. Эти элементы помогают создать отдельные участки, не загромождая комнату.

Шкафы или массивные перегородки использовать не рекомендуется, так как они "крадут" полезное пространство. Чтобы комната оставалась светлой и просторной, мебель лучше свести к минимуму и ограничиться самым необходимым.

Для спальни, совмещённой с детской, предпочтительны пастельные тона, которые создают уютную атмосферу. Яркие акценты можно добавить с помощью игрушек или аксессуаров. При выборе мебели лучше отдать предпочтение оттенкам чуть темнее стен, так как слишком светлая мебель быстро загрязняется.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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