Делаем прихожую уютной и стильной: идеи для недорогого преображения

Прихожая — комната, которую не всегда легко оформить, особенно если она небольшая. Однако есть несколько экономичных способов, позволяющих обновить это пространство без серьезных вложений.
Чтобы освежить пол и скрыть его недостатки, можно постелить линолеум или выбрать коврик с длинным ворсом, который легко замаскирует неровности.
Если хочется добавить яркости с помощью обоев, но клеить их на все стены дорого, выделите акцентную стену напротив двери, а остальное пространство обклейте более бюджетными вариантами.
Для творческого подхода попробуйте добавить рисунок на стены с помощью трафаретов, если нет навыков рисования. Зеркала визуально увеличат пространство, а фотографии добавят уют.
Менять мебель совсем не обязательно — старый комод или полку можно покрасить и превратить в оригинальный элемент интерьера.
Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.