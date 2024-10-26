Делаем прихожую уютной и стильной: идеи для недорогого преображения

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Прихожая — комната, которую не всегда легко оформить, особенно если она небольшая. Однако есть несколько экономичных способов, позволяющих обновить это пространство без серьезных вложений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Практичные идеи для обновления прихожей

Чтобы освежить пол и скрыть его недостатки, можно постелить линолеум или выбрать коврик с длинным ворсом, который легко замаскирует неровности.

Если хочется добавить яркости с помощью обоев, но клеить их на все стены дорого, выделите акцентную стену напротив двери, а остальное пространство обклейте более бюджетными вариантами.

Для творческого подхода попробуйте добавить рисунок на стены с помощью трафаретов, если нет навыков рисования. Зеркала визуально увеличат пространство, а фотографии добавят уют.

Менять мебель совсем не обязательно — старый комод или полку можно покрасить и превратить в оригинальный элемент интерьера.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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