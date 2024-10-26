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Ошибки в выборе цвета для прихожей: от этих оттенков стоит отказаться

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

С первого взгляда может показаться, что для прихожей подойдет любой цвет, но это не совсем так. Будучи первым помещением, которое видят при входе, прихожая должна выглядеть гармонично и эстетично.

Ошибки в выборе цвета для прихожей: от этих оттенков стоит отказаться
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Есть определённые оттенки, от которых стоит отказаться при оформлении этой зоны.

Цветовые рекомендации для прихожей

Тёмные тона, такие как чёрный, лучше не использовать, так как они визуально уменьшают пространство и легко загрязняются. Также не стоит выбирать слишком яркие или кислотные цвета — они могут перегружать восприятие и вызывать раздражение.

Белый цвет также не считается удачным для прихожей, поскольку он создаёт слишком нейтральный и неброский фон.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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