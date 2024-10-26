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Пять идей для хранения вещей в спальне без громоздких шкафов

1:06
Недвижимость

Не все квартиры могут похвастаться просторными спальнями, что делает поиск дополнительных мест для хранения вещей особенно актуальным. В таких случаях отличным решением может стать использование изголовья кровати.

Пять идей для хранения вещей в спальне без громоздких шкафов
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Идеи оформления изголовья для хранения вещей

Навесные полки. Легко установить и максимально удобны для хранения, обеспечивая дополнительные места для мелочей.

Изголовье с нишей. Закрытое пространство, где меньше скапливается пыль, станет практичным вариантом для тех, кто предпочитает организованное хранение.

Выдвижные полки. Встроенные в изголовье, они позволяют спрятать все лишнее, что делает их идеальными для минималистичных интерьеров.

Изголовье-секретер. Если на кровати всегда много подушек, такое изголовье позволит их удобно разместить и сохранить порядок.

Полноценная система хранения. Это решение подойдет тем, у кого нет места для шкафа, заменяя его функциональным изголовьем.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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