Пять идей для хранения вещей в спальне без громоздких шкафов

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все квартиры могут похвастаться просторными спальнями, что делает поиск дополнительных мест для хранения вещей особенно актуальным. В таких случаях отличным решением может стать использование изголовья кровати.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Идеи оформления изголовья для хранения вещей

Навесные полки. Легко установить и максимально удобны для хранения, обеспечивая дополнительные места для мелочей.

Изголовье с нишей. Закрытое пространство, где меньше скапливается пыль, станет практичным вариантом для тех, кто предпочитает организованное хранение.

Выдвижные полки. Встроенные в изголовье, они позволяют спрятать все лишнее, что делает их идеальными для минималистичных интерьеров.

Изголовье-секретер. Если на кровати всегда много подушек, такое изголовье позволит их удобно разместить и сохранить порядок.

Полноценная система хранения. Это решение подойдет тем, у кого нет места для шкафа, заменяя его функциональным изголовьем.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.



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