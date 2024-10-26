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Стильная кухня без затрат: три идеи для преображения без ремонта

0:57
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стильная и красивая кухня — это реальность, даже если бюджет ограничен. Есть три практичных решения, позволяющих обновить интерьер без крупных вложений.

Стильная кухня без затрат: три идеи для преображения без ремонта
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Для создания современного и уютного пространства стоит обратить внимание на выбор цветовой палитры, установку открытых полок и оформление кухонного фартука.

Полезные советы для стильной кухни

Начните с выбора двух гармоничных цветов. Слишком много оттенков создадут хаос, а однотонность может выглядеть скучно, поэтому важно соблюсти баланс.

Открытые полки сейчас на пике популярности. Они не только стильные, но и функциональные, обеспечивая лёгкий доступ к нужным вещам.

Фартук может стать настоящим акцентом на кухне. Его можно покрасить в подходящий цвет или украсить стикерами, чтобы добавить оригинальности и поддержать стиль кухни.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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