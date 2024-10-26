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Практичные советы для уютной и стильной детской

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Делимся полезными советами по оформлению детской комнаты, чтобы она была удобной и радовала как родителей, так и ребёнка.

Практичные советы для уютной и стильной детской
Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Полезные советы для создания комфортной детской

Отказ от стереотипов. Вместо традиционных розовых или голубых оттенков можно использовать универсальные цвета. Например, если пол ребёнка ещё не известен, абрикосовый оттенок станет отличным нейтральным вариантом.

Учёт предпочтений подростков. Если комната предназначена для подростка, важно учитывать его мнение при выборе оформления. В отличие от других помещений, здесь желания ребенка должны стать главным ориентиром.

Зонирование пространства. Чтобы комната была функциональной, выделите в ней уголки для игр, творчества и учебы.

Секрет чистоты. Для детской отлично подойдет цветная мебель с множеством отсеков, которая превращает уборку в увлекательный процесс, мотивируя ребенка складывать свои вещи по местам.

Тёмные шторы для сна. Светонепроницаемые шторы помогут создать подходящую атмосферу для дневного отдыха, обеспечивая ребенку качественный сон даже днем.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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