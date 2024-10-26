Как обустроить маленькую спальню, чтобы она выглядела просторной и стильной

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Обычно спальни в стандартных домах не отличаются обширной площадью. Однако, даже с ограниченным пространством можно создать уютный и привлекательный интерьер.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Ключевые моменты оформления небольшой спальни

Сначала следует определить цветовую гамму. От тёмных оттенков лучше отказаться, поскольку они визуально уменьшат комнату. Для небольших спален подойдут светлые тона: бежевый, кремовый, пастельные оттенки.

Если планируется использование обоев, лучше выбирать однотонные или с горизонтальными полосами для визуального расширения пространства. Мелкий рисунок тоже допустим, если хочется добавить узоры.

Выбирая текстиль, следует ориентироваться на основные цвета интерьера, чтобы элементы гармонировали между собой.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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