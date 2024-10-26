Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В новостройках старой Москвы в настоящее время предлагается 11 660 машиномест (исключая элитные проекты). За последний год этот показатель снизился на 24 %, а за последние три года — на 20 %. Средняя стоимость машиноместа достигла 3,07 миллиона рублей, увеличившись на 5 % за год и на 39 % за три года, согласно данным, предоставленным управляющим директором компании "Метриум" Русланом Сырцовым.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Доля машиномест в новостройках массового сегмента составляет 29 % (3 360 штук), бизнес-класса — 61 % (7 178 штук) и премиум-класса — 10 % (1 122 штуки), пишет Газета.Ru.

Сырцов также отметил, что стоимость парковочных мест растёт быстрее, чем цены на квартиры и апартаменты в новостройках старой Москвы (без учёта элитного сегмента): за год цены выросли на 13 %, а за три года — на 24 %.

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова добавила, что средняя стоимость машиномест в элитном классе составляет 12,5 миллиона рублей, а в делюкс-классе — 18,7 миллиона рублей. Такие паркинги обычно предлагают расширенную площадь для нестандартных габаритов (более 20 квадратных метров), увеличенное расстояние между местами, интеллектуальную систему распознавания номеров и безопасности, системы вентиляции, обеззараживания воздуха и температурного контроля.

Акционер и управляющий партнёр ГК "Основа" Олег Колченко заявил, что в новостройках старой Москвы на каждые четыре-пять сделок по покупке квартир на ранних этапах реализации приходится одно приобретённое машиноместо. Это связано с тем, что спрос на машиноместа не всегда совпадает со спросом на жильё. Во-первых, девелоперы часто начинают продавать машиноместа на более поздних этапах реализации проектов. Во-вторых, клиенты, которые вносят первоначальный взнос за ипотеку, обычно откладывают покупку парковочного места на один-два года. Однако спрос на машиноместа в большинстве сегментов остаётся стабильным.

Аналитики "Метриум" подсчитали, что за прошедший год клиенты первичного рынка старой Москвы приобрели 15 512 машиномест по договорам долевого участия (ДДУ). Для сравнения, за тот же период было заключено 68 195 сделок по ДДУ с квартирами и апартаментами.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.



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