Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно хранить мульчу из сена: советы опытных дачников
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Шипованная резина и фрикционная: когда и какую выбрать
Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать
Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Похудение без спортзала: советы от тренера
Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%
Как тёмные круги под глазами сигнализируют о здоровье организма
БРИКС поддерживает создание зерновой биржи: Россия и Бразилия ведут переговоры о её запуске в 2025 году

Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей

2:46
Недвижимость

В новостройках старой Москвы в настоящее время предлагается 11 660 машиномест (исключая элитные проекты). За последний год этот показатель снизился на 24 %, а за последние три года — на 20 %. Средняя стоимость машиноместа достигла 3,07 миллиона рублей, увеличившись на 5 % за год и на 39 % за три года, согласно данным, предоставленным управляющим директором компании "Метриум" Русланом Сырцовым.

Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Доля машиномест в новостройках массового сегмента составляет 29 % (3 360 штук), бизнес-класса — 61 % (7 178 штук) и премиум-класса — 10 % (1 122 штуки), пишет Газета.Ru.

Сырцов также отметил, что стоимость парковочных мест растёт быстрее, чем цены на квартиры и апартаменты в новостройках старой Москвы (без учёта элитного сегмента): за год цены выросли на 13 %, а за три года — на 24 %.

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова добавила, что средняя стоимость машиномест в элитном классе составляет 12,5 миллиона рублей, а в делюкс-классе — 18,7 миллиона рублей. Такие паркинги обычно предлагают расширенную площадь для нестандартных габаритов (более 20 квадратных метров), увеличенное расстояние между местами, интеллектуальную систему распознавания номеров и безопасности, системы вентиляции, обеззараживания воздуха и температурного контроля.

Акционер и управляющий партнёр ГК "Основа" Олег Колченко заявил, что в новостройках старой Москвы на каждые четыре-пять сделок по покупке квартир на ранних этапах реализации приходится одно приобретённое машиноместо. Это связано с тем, что спрос на машиноместа не всегда совпадает со спросом на жильё. Во-первых, девелоперы часто начинают продавать машиноместа на более поздних этапах реализации проектов. Во-вторых, клиенты, которые вносят первоначальный взнос за ипотеку, обычно откладывают покупку парковочного места на один-два года. Однако спрос на машиноместа в большинстве сегментов остаётся стабильным.

Аналитики "Метриум" подсчитали, что за прошедший год клиенты первичного рынка старой Москвы приобрели 15 512 машиномест по договорам долевого участия (ДДУ). Для сравнения, за тот же период было заключено 68 195 сделок по ДДУ с квартирами и апартаментами.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы
Садоводство, цветоводство
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы Аудио 
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Как создать универсальную опору для кустарников
Как создать универсальную опору для кустарников
Последние материалы
Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать
Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Похудение без спортзала: советы от тренера
Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей
Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%
Как тёмные круги под глазами сигнализируют о здоровье организма
БРИКС поддерживает создание зерновой биржи: Россия и Бразилия ведут переговоры о её запуске в 2025 году
Как отучить кошку портить мебель?
Неожиданные причины акне: как кариес может повлиять на вашу кожу
Сохраняем сок и вкус: что делать с лимонами, которые начинают портиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.