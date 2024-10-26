Плата за капремонт, возможно, будет зависеть от наличия лифта в дома

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минстрой рассматривает возможность введения дифференцированной оплаты капитального ремонта, в зависимости от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

Фото: wikimedia.org by Evst1972, CC BY-SA 4.0

Эксперты считают, что плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться, а без подъемников — остаться неизменной. Минпромторг и Минстрой уже подготовили дорожную карту по решению проблемы изношенных лифтов, пишут Известия.

Сейчас регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт, пояснил директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. Однако этих отчислений недостаточно, особенно при замене старых лифтов. Новые правила позволят частично компенсировать дефицит финансирования, считает эксперт.

Минпромторг и Минстрой уже разработали дорожную карту по развитию лифтовой отрасли, говорится в ответах ведомств на вопросы фракций Госдумы. Некоторые регионы применяют отсрочку или рассрочку платежей по контрактам замены подъемников, а также частичное субсидирование. Это Санкт-Петербург, Алтайский край, Удмуртия, Липецкая, Владимирская, Ульяновская, Нижегородская и Свердловская области.

По словам независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, около 140 тыс. лифтов нуждаются в замене по сроку службы, что составляет около 8% от общего объема. Еще столько же стали непригодными из-за небрежного использования или халатности УК. Для исправления ситуации может потребоваться адресная господдержка, считает эксперт.

Уточнения

Лифт (англ. to lift — поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.



Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.



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