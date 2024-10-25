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Эксперт Куликова рассказала, как взять ипотеку самозанятым

Недвижимость

Люди, работающие сами на себя и оформившие статус самозанятых, могут рассчитывать на банковские кредиты. Правда, таких заемщиков рассматривают очень тщательно. Об этом рассказала экономист Татьяна Куликова.

Эксперт Куликова рассказала, как взять ипотеку самозанятым
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

"Если зарплаты небольшие, если реально у них они небольшие, то им, конечно, сложно рассчитывать на банковский кредит любой — и ипотечный, и даже обычный банковский кредит. Люди с реально низкими доходами действительно идут в микрофинансовые организации и берут под совершенно страшные проценты. Но если самозанятый реально все-таки получает большие деньги и действительно может ипотеку платить, то подтвердить это он может так же, как и любой зарплатный клиент", — отметила специалист.

Что касается дохода, по мнению специалиста, у самозанятых он есть, просто в другой форме. А если вообще нет, сложно представить, что дадут ипотечный кредит. Точнее, скорее всего, дадут, если он будет с большим первоначальным взносом.

"Если человек с 20 тысячами дохода собирается в ипотеку влезать, то закончится у него ровно следующим: как только у него какая-то неприятность, если он будет платить из последних, любая неприятность типа сломанного холодильника — и всё, это его выбивает из графика платежей. И в какой-то момент он теряет и квартиру, и уплаченные деньги. Банк забирает квартиру. Он ее должен продать", — подчеркнула Куликова.

 

Уточнения

Самоза́нятость — деятельность физических лиц или индивидуальных предпринимателей в сфере оказания услуг или реализации товаров физическим и юридическим лицам или индивидуальным предпринимателем (ИП) в установленном законом порядке.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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