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Советы по интерьеру: выбор идеальной высоты стола

1:36
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сядьте в удобное кресло

Начните с того, что сядьте в кресло, которое вы считаете удобным и планируете использовать во время работы за компьютером. Убедитесь, что ваши ступни стоят на полу, а бедра параллельны земле. Это поможет вам определить идеальную высоту для стола.

Советы по интерьеру: выбор идеальной высоты стола
Фото: unsplash.com by Норберт Левайсикс, CC0

Измерьте высоту локтя

Расположите руки и локти под углом 90 градусов, сидя на стуле. Измерьте расстояние от пола до локтя. Это измерение даст вам хорошую отправную точку для определения высоты стола.

Учитывайте уровень своих глаз

Ваши глаза должны быть на уровне верхней части экрана компьютера. Если стол слишком высокий или слишком низкий, это может напрячь шею и глаза.

Отрегулируйте высоту стола соответствующим образом, чтобы добиться комфортного уровня глаз с экраном.

Тестирование и настройка

Сядьте за стол с компьютером и проверьте, сможете ли вы удобно дотянуться до клавиатуры и мыши, не напрягая руки или плечи.

Точная настройка высоты

Продолжайте тестировать и точно настраивать высоту стола, пока не найдете положение, в котором ваши руки расслаблены, плечи не сгорблены, а запястья находятся в нейтральном положении во время набора текста.

Рассмотрите регулируемый стол

Если возможно, выбирайте стол, который позволяет регулировать высоту. Таким образом, вы можете легко изменить высоту в соответствии со своими предпочтениями и при необходимости адаптироваться к разным пользователям.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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