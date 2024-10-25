Реконструкция участка МКАД на востоке Москвы начнется в 2025 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительные работы по обновлению участка МКАД, который простирается от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой, стартуют в 2025 году. Об этом сообщил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, в разговоре с агентством "Интерфакс".

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Он отметил, что проект включает в себя возведение двух пешеходных переходов и строительство 7,7 километров новых дорог. В данный момент осуществляется разработка проектной документации, добавил Десятков.

Также он сообщил, что будет проведена реконструкция заездных карманов, боковых проездов, переходно-скоростных полос и съездов на точках пересечения МКАД с улицей Победы, Носовихинским шоссе и шоссе Энтузиастов. В завершение глава департамента отметил, что программа по реконструкции развязок на МКАД близится к своему завершению.

Уточнения

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) — кольцевая бессветофорная автомобильная дорога в Москве, с 1960 года до 1984 года являлась административной границей города.





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