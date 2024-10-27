Исследование: высокая ключевая ставка ЦБ ударит по темпам ввода жилья в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские застройщики могут временно прекратить запуск новых проектов на рынок и сокращать объемы ввода жилья в течение ближайших трех-пяти лет, если ключевая ставка останется на высоком уровне, сообщил Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании "А101".

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

В прошлую пятницу Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, установив ее на уровне 21% годовых, что стало новым рекордом.

По словам Азизова, текущий уровень ключевой ставки уже настолько высок, что ее дальнейшее увеличение не окажет значительного влияния. Кроме того, с введением ипотечного стандарта, который вступит в силу с начала 2025 года, застройщики, скорее всего, не смогут существенно субсидировать ипотечные ставки, передает РИА Недвижимость.

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