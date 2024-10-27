Высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству ТЦ

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Длительное удержание высокой ключевой ставки может спровоцировать массовые банкротства торговых центров в России.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

По мнению Павла Люлина, вице-президента Союза торговых центров, некоторые из них могут столкнуться с финансовыми трудностями уже через шесть месяцев или год. В пятницу Центральный банк России объявил о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта, что привело к её рекордному уровню — 21% годовых.

Люлин отметил, что торговые центры стараются адаптироваться к ситуации, оптимизируя свои операционные расходы и ища новых арендаторов, которые смогут приносить более стабильный доход.

Тем не менее, возможности этих инициатив ограничены растущими затратами на персонал, которые достигают рекордных показателей, а также налоговой нагрузкой, как сообщает РИА Недвижимость.

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