Эксперты рассказали, как попасть в свою квартиру при потере ключей

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У многих людей хотя бы раз в жизни возникала такая неприятная ситуация, когда они не могут попасть в свой дом из-за собственной ошибки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если у вас нет при себе ключей от квартиры или автомобиля, первое, что нужно сделать — это не впадать в панику, ведь это не решит проблему. Никто не пострадал, вы просто на время утратили вещь. Конечно, это не слишком приятно, но это и не катастрофа.

Попробуйте внимательно осмотреть все свои вещи: проверьте карманы, тщательно прощупайте подкладку одежды и сумки. Затем вспомните, как вы проводили день, какие места посещали и с кем общались. Часто ключи удается найти, если просто вспомнить детали.

Если вам нужно профессиональное вскрытие двери, обратитесь в вашу управляющую компанию, МЧС или, если вы живете на верхних этажах, к промышленным альпинистам.

Сначала лучше обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Их услуги обычно недороги, однако вам может потребоваться время на ожидание, а после вскрытия двери возможен ее ремонт.

Если управляющая компания не отвечает, позвоните в МЧС по номеру 112. Такие службы реагируют быстро, но могут не слишком бережно относиться к сохранности ваших дверей или окон, передает Общественная Служба Новостей.

Без вмешательства полиции ни один слесарь не сможет вскрыть вашу квартиру, поэтому наберите 102 или свяжитесь с участковым. Узнать контакты ближайшего отделения полиции можно через специальный сервис МВД. При вскрытии двери правоохранительные органы проверяют необходимые документы и разрешают вход.

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