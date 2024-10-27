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ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки в декабре

1:00
Недвижимость

В своем заявлении по ключевой ставке Банк России оставил ясный намек на возможные действия в будущем: существует вероятность ее увеличения на ближайшем заседании, запланированном на декабрь.

ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки в декабре
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

С начала 2023 года Центральный банк удерживал ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако, в связи с нарастающей инфляцией, быстрым ростом объемов кредитования и растущими инфляционными ожиданиями, он увеличил ставку в июле сразу до 18%. В сентябре ставка была повышена ещё раз, но уже на 1 процентный пункт, достигнув 19% годовых, передает РИА Новости.

При этом регулятор усилил свой сигнал, указав на возможность дальнейшего повышения на предстоящем заседании. В эту пятницу Банк России ожидаемо увеличил ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, установив ее на рекордном уровне 21% годовых.

 

 

 

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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