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Сотрудникам госучреждений России оборудуют комнаты психологической разгрузки

1:19
Недвижимость

Сотрудники государственных учреждений России начали активно обустраивать комнаты для психологической разгрузки. За последний год интерес к этому оборудованию вырос на 320 процентов.

Сотрудникам госучреждений России оборудуют комнаты психологической разгрузки
Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM

В списке закупаемых товаров присутствуют спортивные тренажеры, терапевтические кресла, коврики с эффектом звездного неба и другое оборудование, предназначенное для отдыха. В данный момент поданы заявки на 77 позиций, тогда как за весь 2023 год их было всего 24. В основном такие покупки делают социальные центры, суды, учреждения госвласти, а также больницы и поликлиники, передает Telegram-канал Mash.

Например, в Республике Коми планируется выделить 340 тысяч рублей на обустройство зоны отдыха для сотрудников Регионального центра развития социальных технологий.

В списке закупаемых товаров присутствуют спортивные тренажеры, терапевтические кресла, коврики с эффектом звездного неба и другое оборудование, предназначенное для отдыха. В данный момент поданы заявки на 77 позиций, тогда как за весь 2023 год их было всего 24.

Уточнения

Кабине́т — рабочая комната в квартире, доме или другом помещении, предназначенная для письменных занятий, интеллектуальной работы, деловых приёмов; помещение, оборудованное для проведения специальных занятий

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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