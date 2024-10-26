Сотрудникам госучреждений России оборудуют комнаты психологической разгрузки

Сотрудники государственных учреждений России начали активно обустраивать комнаты для психологической разгрузки. За последний год интерес к этому оборудованию вырос на 320 процентов.
В списке закупаемых товаров присутствуют спортивные тренажеры, терапевтические кресла, коврики с эффектом звездного неба и другое оборудование, предназначенное для отдыха. В данный момент поданы заявки на 77 позиций, тогда как за весь 2023 год их было всего 24. В основном такие покупки делают социальные центры, суды, учреждения госвласти, а также больницы и поликлиники, передает Telegram-канал Mash.
Например, в Республике Коми планируется выделить 340 тысяч рублей на обустройство зоны отдыха для сотрудников Регионального центра развития социальных технологий.
В списке закупаемых товаров присутствуют спортивные тренажеры, терапевтические кресла, коврики с эффектом звездного неба и другое оборудование, предназначенное для отдыха. В данный момент поданы заявки на 77 позиций, тогда как за весь 2023 год их было всего 24.
Кабине́т — рабочая комната в квартире, доме или другом помещении, предназначенная для письменных занятий, интеллектуальной работы, деловых приёмов; помещение, оборудованное для проведения специальных занятий
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.