Исследование: аренда жилья подорожала из-за недоступной ипотеки

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда жилья в России резко подорожала из-за недоступной для большинства граждан ипотеки. Так скачок цен на съемные квартиры объяснили эксперты.

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По словам руководителя одного из популярных сервисов по поиску жилья Романа Жукова, рост цен связан с ситуацией на рынке в целом: в стране отменили массовую льготную ипотеку, ужесточили правила выдачи семейной и IT-ипотеки. Поэтому в текущих реалиях аренда квартиры стала выгоднее ее покупки для многих россиян.

Директор компании "Этажи-Казань" Марат Галлямов спрогнозировал, что цены на съемное жилье продолжат расти и в 2025 году. Изменить ситуацию смогут только другая экономическая ситуация в стране или связанные с ипотекой поправки в законодательстве, передает "Реальное время".

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