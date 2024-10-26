Исследование: аренда жилья подорожала из-за недоступной ипотеки

Аренда жилья в России резко подорожала из-за недоступной для большинства граждан ипотеки. Так скачок цен на съемные квартиры объяснили эксперты.
По словам руководителя одного из популярных сервисов по поиску жилья Романа Жукова, рост цен связан с ситуацией на рынке в целом: в стране отменили массовую льготную ипотеку, ужесточили правила выдачи семейной и IT-ипотеки. Поэтому в текущих реалиях аренда квартиры стала выгоднее ее покупки для многих россиян.
Директор компании "Этажи-Казань" Марат Галлямов спрогнозировал, что цены на съемное жилье продолжат расти и в 2025 году. Изменить ситуацию смогут только другая экономическая ситуация в стране или связанные с ипотекой поправки в законодательстве, передает "Реальное время".
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