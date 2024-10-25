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Эксперт семейной политики Жгутова считает обоснованным опасение Милонова по поводу льготного жилья для мигрантов

2:35
Недвижимость

В Государственной думе предложили погашать ипотечные кредиты за счёт государства только для российских семей. Некоторые депутаты выразили беспокойство, что эта мера может быть использована преимущественно мигрантами из Средней Азии. Особенно это касается инициативы депутата Виталия Милонова, который выразил опасение, что мигранты могут попытаться получить бесплатное жильё или льготные условия.

Эксперт семейной политики Жгутова считает обоснованным опасение Милонова по поводу льготного жилья для мигрантов
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" и эксперт в области семейной политики Элина Жгутова прокомментировала эту ситуацию в беседе с Pravda.Ru. Она отметила, что, конечно, среди населения есть те, кто стремится получить различные льготы.

"Разумеется, что любителей льгот у нас достаточно, и по части получения социальных льгот, детских пособий и так далее мы уже отметили, сколько денег ушло на мигрантов", — сказала Жгутова.

Однако, по мнению Жгутовой, такое предложение противоречит Конституции, поскольку мы не можем разделять льготы по национальному признаку. Если человек уже получил гражданство России, то государство не может не предоставлять ему льготы из-за его национальности.

Жгутова считает, что было бы справедливо говорить о гражданах в целом, а не о русских и нерусских. Если человек уже является гражданином, то мы не можем изменить ситуацию, поскольку это будет нарушением Конституции, так как все граждане имеют равные права.

"Если это гражданин России, человек уже получил российское гражданство, то мы не можем разделить льготы на русских и нерусских. Мне кажется, справедливо было бы говорить о гражданах и не гражданах. Если человек уже гражданин, мы ничего с этим сделать не можем, потому что тогда это будет просто нарушение Конституции, потому что у нас все права равны. Как-то отделить русских от нерусских, я думаю, не получится", — сказала Жгутова.

Жгутова подчеркнула, что, конечно, опасения Милонова обоснованы. Она также отметила, что можно найти информацию о том, сколько средств было потрачено на поддержку семей мигрантов. Эти суммы весьма значительны, особенно учитывая, что иногда дети, на которых получали материнский капитал, даже не находились в стране.

Кроме того, Жгутова подчеркнула, что у семей мигрантов обычно больше детей и выше потребность в жилье, поэтому опасения Милонова не беспочвенны.

Уточнения

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).
 

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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