Риэлтор рассказал, кто сейчас покупает квартиры в ипотеку под 25%

Ипотечные кредиты с процентными ставками 20% и выше в настоящее время оформляют главным образом те, кто сперва распродает свою квартиру, а затем приобретает более просторное жильё. Об этом заявил президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.

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По его словам, граждане, берущие ипотеку по высоким ставкам, зачастую надеются либо на быстрое погашение долга, либо на возможность рефинансирования в будущем, когда процентные ставки могут снизиться. Обычно сумма кредита в таких случаях не превышает 5 миллионов рублей.

Кроме того, риэлтор прокомментировал решение одного из российских банков поднять ставку по ипотечному кредиту почти до 25%.

Банников также отметил, что снижение цен на вторичное жильё возможно лишь при условии серьёзного ухудшения экономической ситуации, как передаёт aif. ru.

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