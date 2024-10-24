Риэлтор рассказал, кто сейчас покупает квартиры в ипотеку под 25%

Ипотечные кредиты с процентными ставками 20% и выше в настоящее время оформляют главным образом те, кто сперва распродает свою квартиру, а затем приобретает более просторное жильё. Об этом заявил президент Гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
По его словам, граждане, берущие ипотеку по высоким ставкам, зачастую надеются либо на быстрое погашение долга, либо на возможность рефинансирования в будущем, когда процентные ставки могут снизиться. Обычно сумма кредита в таких случаях не превышает 5 миллионов рублей.
Кроме того, риэлтор прокомментировал решение одного из российских банков поднять ставку по ипотечному кредиту почти до 25%.
Банников также отметил, что снижение цен на вторичное жильё возможно лишь при условии серьёзного ухудшения экономической ситуации, как передаёт aif. ru.
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