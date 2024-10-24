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Как очистить духовку от сложных загрязнений: проверенный метод

1:34
Недвижимость

Снимите решетки духовки

Достаньте решетки духовки и отложите их в сторону. Их можно почистить отдельно.

Как очистить духовку от сложных загрязнений: проверенный метод
Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Приготовьте пасту из пищевой соды

В небольшой миске смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды или уксуса, чтобы получилась густая паста. Эта паста поможет разрыхлить грязь и копоть в духовке.

Нанесите пасту

Руками в перчатках или лопаткой распределите пасту из пищевой соды по всей внутренней части духовки. Уделите особое внимание участкам со стойкими пятнами или скоплением жира.

Дайте ей постоять

Оставьте пасту из пищевой соды на поверхностях духовки на несколько часов или на ночь.

Почистите духовку

Снова наденьте перчатки и с помощью щетки или губки смойте пасту и грязь.  При необходимости окуните щетку или губку в воду или уксус, чтобы помочь в процессе очистки.

Протрите начисто

После того, как вы тщательно почистите духовку, используйте влажную ткань или бумажные полотенца, чтобы стереть остатки или частицы пищевой соды. Обязательно удалите весь чистящий раствор с поверхностей духовки.

Очистите решетки духового шкафа

Возьмите решетки духовки и вымойте их отдельно в теплой мыльной воде. Вы можете использовать щетку или губку, чтобы удалить любые стойкие пятна. Тщательно промойте их и дайте им высохнуть, прежде чем снова поставить в духовку.

Уточнения

Печь — нагревательное устройство для отопления, приготовления пищи или термообработки материалов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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