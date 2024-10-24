Россиянам посоветовали отложить взятие ипотеки на два-три года

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования характеризуется высокими ставками, которые превышают ключевую ставку на 2-3 процентных пункта. Кандидат экономических наук Игорь Балынин советует не торопиться с оформлением ипотеки, так как ставки могут снизиться в ближайшие два-три года, и тогда можно будет заключить договор на более выгодных условиях.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Балынин отмечает, что дополнительные требования к заёмщикам, такие как страхование жизни и здоровья, статус зарплатного клиента или высокий первоначальный взнос, могут увеличить ставку ещё больше. Ежемесячный платёж по ипотеке сегодня может составлять до 90-110% от средней заработной платы в регионах России, пишет Газета.Ru.

"Если, например, договор заключен по ставке в 22% на 30 лет, то ежемесячный платеж получается около 19 тыс. рублей с каждого заемного миллиона рублей. Если ипотечный кредит составит 3 млн рублей (а его не в каждом областном центре хватит для приобретения жилья), то сумма платежа в 57 тыс. рублей будет составлять порядка 90-110% от средней заработной платы в большинстве субъектов РФ", — пояснил Балынин.

Балынин напоминает о ситуации 2020 года, когда массовое внедрение льготных программ привело к значительному росту цен на жильё, что оказалось выгодным только для застройщиков и спекулянтов.

Ввиду сказанного экономист рекомендует размещать средства для первоначального взноса по ипотеке на вкладе, чтобы избежать высоких рисков и получить дополнительный доход, пока ставки не снизятся.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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