Нина Останина считает, что государство может помогать с погашением ипотеки семьям с детьми

Депутат Екатеринбургской думы Денис Хаванцев высказал предложение о том, что рождение четверых детей может стать способом полного погашения ипотеки для таких семей. Депутат полагает, что такая мера может существенно улучшить демографическую ситуацию в стране.
По его мнению, государство планирует компенсировать часть задолженности по ипотеке, опираясь на количество детей в семье. Так, за первого ребенка государство готово компенсировать 25% долга, за второго — 50%, за третьего — 75%, а за четвертого — полную сумму ипотеки.
Это предложение в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Она отметила, что подобная норма уже действует в Белоруссии, где президент Лукашенко подписал указ о возможности возврата жилищного кредита с учетом количества детей в семье.
"Депутат Хованцев не является пионером в этой теме, потому что эта норма давным-давно уже действует в братской Белоруссии, где не законом, а указом президента Лукашенко, речь идет о возврате в качестве жилищного кредита, у них называется не ипотека, а жилищный кредит, вот мы по образу и подобию проект у себя наша фракция разработала, и я направила от комитета письмо председателю правительства Мишустину, что он выставил свое отношение к этому законопроекту", — сказала Останина.
Останина также отметила, что целью данного предложения является не стимулирование рождаемости путем рождения четверых детей, а поддержание семей с детьми и мотивация в этом направлении.
"Это не означает, что надо рожать четверых детей, это просто мера поддержки семей с детьми как мера стимулирующая, мотивирующая", — подчеркнула Останина.
Она выразила уверенность в том, что такая мера может способствовать решению демографических проблем. Даже если правительство не поддержит инициативу, фракция все равно внесет законопроект в думу для обсуждения и принятия необходимых решений, добавила представитель Госдумы.
Многоде́тная семья́ в России и большинстве европейских стран — это семья, в которой трое и более детей.
Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.
Ни́на Алекса́ндровна Оста́нина (род. 26 декабря 1955, Колпаково, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский политический деятель.
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