Нина Останина считает, что государство может помогать с погашением ипотеки семьям с детьми

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Депутат Екатеринбургской думы Денис Хаванцев высказал предложение о том, что рождение четверых детей может стать способом полного погашения ипотеки для таких семей. Депутат полагает, что такая мера может существенно улучшить демографическую ситуацию в стране.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

По его мнению, государство планирует компенсировать часть задолженности по ипотеке, опираясь на количество детей в семье. Так, за первого ребенка государство готово компенсировать 25% долга, за второго — 50%, за третьего — 75%, а за четвертого — полную сумму ипотеки.

Это предложение в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она отметила, что подобная норма уже действует в Белоруссии, где президент Лукашенко подписал указ о возможности возврата жилищного кредита с учетом количества детей в семье.

"Депутат Хованцев не является пионером в этой теме, потому что эта норма давным-давно уже действует в братской Белоруссии, где не законом, а указом президента Лукашенко, речь идет о возврате в качестве жилищного кредита, у них называется не ипотека, а жилищный кредит, вот мы по образу и подобию проект у себя наша фракция разработала, и я направила от комитета письмо председателю правительства Мишустину, что он выставил свое отношение к этому законопроекту", — сказала Останина.

Останина также отметила, что целью данного предложения является не стимулирование рождаемости путем рождения четверых детей, а поддержание семей с детьми и мотивация в этом направлении.

"Это не означает, что надо рожать четверых детей, это просто мера поддержки семей с детьми как мера стимулирующая, мотивирующая", — подчеркнула Останина.

Она выразила уверенность в том, что такая мера может способствовать решению демографических проблем. Даже если правительство не поддержит инициативу, фракция все равно внесет законопроект в думу для обсуждения и принятия необходимых решений, добавила представитель Госдумы.

Уточнения

Многоде́тная семья́ в России и большинстве европейских стран — это семья, в которой трое и более детей.



Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.



Ни́на Алекса́ндровна Оста́нина (род. 26 декабря 1955, Колпаково, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский политический деятель.



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