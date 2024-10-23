Исследование: россияне стали чаще экономить на ремонте домов и квартир

В 2024 году россияне начали активно сокращать расходы на ремонт своих домов и квартир: 34 процента опрошенных сообщили о намерении либо снизить затраты, либо вовсе отказаться от обновления жилища. Эти данные представлены в исследовании сервиса Moneyman.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По сравнению с прошлым годом, когда экономить на ремонте собирались 24 процента участников опроса, наблюдается заметный рост. Специалисты связывают это с ростом цен на строительные материалы и услуги рабочих, которые за последний год увеличились на 8-11 процентов. Еще одной важной причиной называют ограниченный выбор продуктов на рынке, сообщает "Газета.ru".

При этом наблюдается схожая тенденция и в отношении крупных покупок, таких как мебель, бытовая техника и автомобили. Однако на отдыхе россияне стали меньше экономить: в 2024 году лишь 29 процентов респондентов отметили, что стали тратить меньше на отпуск, а в 2023 году этот показатель составлял 37 процентов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.