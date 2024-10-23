Заемщики с двумя детьми стали реже оформлять семейную ипотеку

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После изменений условий семейной ипотеки, заемщики, имеющие двоих детей, стали реже обращаться за помощью в оформлении таких кредитов. В настоящее время на них приходится около 30% от общего числа займов, вместо прежних 50%.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Эксперты провели анализ, чтобы определить, как изменился профиль заемщика, использующего семейную ипотеку, с момента модификации условий в июле 2024 года. Теперь родители с двумя детьми принимают участие в покупке жилья с использованием семейной ипотеки в 30% случаев. Ранее эта категория заемщиков занимала более половины всех кредитов, сообщает РИА Новости.

Также упоминается, что наибольшее количество льготных займов по обновленным условиям оформляют семьи с одним ребенком — 67%. До изменений их доля составляла всего 43%. Многодетные семьи, в свою очередь, участвуют примерно в 5% сделок, как указано в пресс-релизе.

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