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Заемщики с двумя детьми стали реже оформлять семейную ипотеку

1:06
Недвижимость

После изменений условий семейной ипотеки, заемщики, имеющие двоих детей, стали реже обращаться за помощью в оформлении таких кредитов. В настоящее время на них приходится около 30% от общего числа займов, вместо прежних 50%.

Заемщики с двумя детьми стали реже оформлять семейную ипотеку
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Эксперты провели анализ, чтобы определить, как изменился профиль заемщика, использующего семейную ипотеку, с момента модификации условий в июле 2024 года. Теперь родители с двумя детьми принимают участие в покупке жилья с использованием семейной ипотеки в 30% случаев. Ранее эта категория заемщиков занимала более половины всех кредитов, сообщает РИА Новости.

Также упоминается, что наибольшее количество льготных займов по обновленным условиям оформляют семьи с одним ребенком — 67%. До изменений их доля составляла всего 43%. Многодетные семьи, в свою очередь, участвуют примерно в 5% сделок, как указано в пресс-релизе.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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