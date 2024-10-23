Ряд российских регионов отказался отменять апартаменты вслед за Москвой

Несколько российских регионов пересмотрели своё решение о введении ограничений на строительство квартир менее 28 квадратных метров, следуя примеру Москвы. Об этом сообщил на XXV Международном жилищном конгрессе заместитель министра строительства Никита Стасишин.
Власти столицы решили запретить микроквартиры после тщательного изучения текущей ситуации в городе, осознав, что стоимость проектов позволяет адаптировать их под новые требования. В то же время, некоторые регионы, принимая решение о запрете малогабаритных квартир, руководствовались принципом "Почему бы и нет?", как отметил Стасишин. Однако после более глубокого анализа они решили отказаться от введения ограничений.
Квартиры площадью менее 28 квадратных метров могут быть привлекательным вариантом для первичного жилья, подходящим для студентов и молодых специалистов. Тем не менее, с точки зрения демографической ситуации и создания комфортной городской среды, подобные жилые площади вызывают беспокойство, передает РИА Новости.
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