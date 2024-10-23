Ряд российских регионов отказался отменять апартаменты вслед за Москвой

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Несколько российских регионов пересмотрели своё решение о введении ограничений на строительство квартир менее 28 квадратных метров, следуя примеру Москвы. Об этом сообщил на XXV Международном жилищном конгрессе заместитель министра строительства Никита Стасишин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Власти столицы решили запретить микроквартиры после тщательного изучения текущей ситуации в городе, осознав, что стоимость проектов позволяет адаптировать их под новые требования. В то же время, некоторые регионы, принимая решение о запрете малогабаритных квартир, руководствовались принципом "Почему бы и нет?", как отметил Стасишин. Однако после более глубокого анализа они решили отказаться от введения ограничений.

Квартиры площадью менее 28 квадратных метров могут быть привлекательным вариантом для первичного жилья, подходящим для студентов и молодых специалистов. Тем не менее, с точки зрения демографической ситуации и создания комфортной городской среды, подобные жилые площади вызывают беспокойство, передает РИА Новости.

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