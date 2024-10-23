Эксперты: треть ипотечников не заплатят за первый взнос более 1,5 млн руб.

По данным исследования, проведенного компанией Level Group, каждый третий россиянин не готов внести более 1,5 миллиона рублей в качестве первоначального взноса по семейной ипотеке.
Треть опрашиваемых ипотечников считает допустимой сумму для первого взноса в диапазоне от 1 до 1,5 миллиона рублей. Сравнительно аналогичное число респондентом рассчитывает накопить на первый платеж по ипотечному кредиту до 2 миллионов рублей. Лишь 1 процент заемщиков готов сразу перечислить свыше 2 миллионов на покупку квартиры. При этом 7 процентов опрошенных надеются оформить жилищный кредит без взноса, передает "Лента.ру".
Около 60 процентов участников опроса намерены приобрести жилье через льготную программу "Семейная ипотека". 23 процента респондентов рассчитывают на покупку жилья без привлечения кредитов, а 10 процентов россиян планируют продать свою квартиру для улучшения жилищных условий.
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