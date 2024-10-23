Покупатели новостроек возле Москвы-реки рассказали, почему хотят жить именно здесь

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство потенциальных покупателей квартир у Москвы-реки (72%) указали, что их выбор обусловлен желанием обрести душевное спокойствие и умиротворение. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Regions Development в октябре среди 170 потенциальных покупателей новостроек у Москвы-реки.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Многие респонденты подчеркнули, что вид из окна, возможность активного отдыха и близость к природе являются для них важными факторами при выборе жилья у реки. Это свидетельствует о стремлении людей к эстетическому наслаждению и здоровому образу жизни, уточняет Газета.Ru.

58% опрошенных назвали развитую водную инфраструктуру важным критерием при выборе жилья, а 42% отметили ее значимость.

Женщины чаще мужчин делали акцент на стремление к эмоциональному балансу (76% против 68%), тишине и спокойствию (41% против 35%) и романтике и эстетике (30% против 20%). Мужчины же больше интересовались активным отдыхом и близостью к природе (70% против 60%), престижем (50% против 40%) и инвестиционной привлекательностью (45% против 35%).

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева отметила, что результаты исследования показывают эмоциональную мотивацию покупателей жилья у Москвы-реки. На этом фоне цены на новостройки в этом районе растут примерно на 20% быстрее, чем в среднем по Москве. Также наблюдается рост спроса на дополнительную речную инфраструктуру, особенно на пляжи, которых в городе не хватает.

Уточнения

Москва́ (обычно Москва́-река́, в московском произношении с XIX века — «Москва́река», первая часть в разговорной речи часто не склоняется: на Москва́-реке) — средняя река в Центральной России, Московской области, Москве и, на небольшом протяжении, в Смоленской области, левый приток Оки (бассейн Волги).





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