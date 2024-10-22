Россиянам назвали города с сильнее всего подорожавшим жильем

Самым дорогим городом России по стоимости квартир в новостройках за прошедший год оказался Екатеринбург. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на информацию строительной и инвестиционной компании "Девелопмент-Юг".

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По итогам сентября 2024 года цена за квадратный метр нового жилья в Екатеринбурге достигла 148,7 тысячи рублей, что на 23,8 тысячи больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Второе место в списке городов с наиболее заметным ростом цен занимает Пермь, где стоимость "квадрата" составила 141 тысячу рублей, в то время как в 2023 году эта цифра составляла 117,2 тысячи.

Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, где цена на новый квадратный метр составила 138,9 тысячи рублей по сравнению с 116,1 тысячей в прошлом году.

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