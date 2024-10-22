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Госдума освободила от НДФЛ граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит

1:05
Недвижимость

Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях, который, среди прочего, позволяет гражданам, оформившим жилищный кредит до 2025 года, не уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды, полученной за счет экономии на процентных ставках.

Госдума освободила от НДФЛ граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Изначально проект содержал предложения о дополнительной индексации акцизов и ряд налоговых новшеств. Однако в ходе второго чтения Госдума одобрила несколько новых поправок, в том числе касающихся НДФЛ.

Одно из нововведений освобождает граждан от уплаты НДФЛ на доходы, полученные в виде материальной выгоды, возникающей благодаря снижению процентных ставок по жилищным займам. Эта льгота распространяется на кредиты и займы, используемые для строительства или покупки жилья, а также для приобретения земельных участков под дальнейшее строительство или для индивидуального жилищного строительства, а также на рефинансирование существующих ипотечных кредитов.

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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