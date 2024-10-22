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Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки

1:12
Недвижимость

В течение трёх месяцев после отмены льготной ипотеки, которая вступила в силу с 1 июля 2024 года, средняя цена на квартиры, проданные в российских регионах (исключая Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области), увеличилась на 2%.

Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В Северо-Западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) рост цен за квартал составил 6%. В Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель увеличился на 4%, на Урале и Юге России — на 3%. В Приволжском и Сибирском округах рост составил 2%, а на Дальнем Востоке зафиксирован всего 1%, передает "Газета.Ru".

Тем не менее в некоторых регионах наблюдается снижение цен, и этот процесс набирает скорость. В сентябре 2024 года по сравнению с августом в 26 субъектах России средняя цена на новые квартиры упала в среднем на 4%. В 12 регионах наблюдалась "заморозка" цен, а в остальных отмечен умеренный рост, также на уровне 4%.

Уточнения

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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