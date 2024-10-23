Как избавиться от жука-кожееда в квартире: проверенный способ

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему появляются жуки

Эти жуки могут заселять магазины, склады и другие места, где для них достаточно пищи. Привезти домой из таких мест можно не только взрослого жука, но и яйца и личинки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Как найти гнездо жука-кожееда

Такие гнезда чаще всего встречаются в свернутых коврах, щелях пола, под плинтусами, за батареями отопления. Иногда жуки-кожееды гнездятся прямо в шкафах, в залежях меховых или шерстяных вещей.

Затем следует тщательно обработать как гнезда, так и зараженные вещи инсектицидами широкого спектра действия, которые малоопасны для людей.

Как уничтожить жука в квартире

Чаще всего это перметрин или борная кислота. Они безвредны для человека, но смертельно опасны для ковровых жуков.

Порошок рассыпают тонким слоем на участках, где есть угроза заражения, или разводят водой и распыляют там.

Уточнения

Кожее́ды (лат. Dermestidae) — семейство насекомых из отряда жесткокрылых, включающее в себя около 600 видов.



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