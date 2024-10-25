Как правильно переставить мебель: распространённые ошибки

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Перестановка мебели — один из самых простых и доступных способов преобразить пространство без дополнительных затрат. Однако в этом, казалось бы, простом деле есть свои подводные камни.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, CC0

Первая ошибка — это игнорирование размеров мебели. На глаз может показаться, что крупный диван легко впишется в определённое место, но в реальности это может привести к повреждениям пола и созданию неудобств.

Вторая ошибка — жертвование функциональностью ради эстетики. Например, перемещение рабочего стола подальше от окна может негативно сказаться на зрении, поскольку недостаток естественного света делает рабочее место менее комфортным.

Третья ошибка — игнорирование мелких предметов. Не стоит ограничиваться только перестановкой больших предметов, таких как диваны.

Четвертая ошибка — недостаток освещения. Хотя дневной свет важен, его может быть недостаточно. Лучше заранее предусмотреть установку дополнительных источников света, таких как бра или торшеры, для создания уюта.

Пятая ошибка — игнорирование удобства жильцов. Красивый диван в центре гостиной может выглядеть стильно, но если он мешает проходу, это создаст дискомфорт. Важно учитывать удобство всех членов семьи при планировании нового интерьера.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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