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Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными

0:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Каждая хозяйка хочет знать, какие обои сейчас в моде, ведь переклеивание — это трудоёмкий процесс. Поэтому важно выбрать варианты, которые прослужат долго и будут актуальными.

Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Определённые образцы обоев будут оставаться стильными и современными ещё долго. Рекомендуется обратить внимание на полотна в приглушённых тонах, которые могут быть как однотонными, так и с лёгким принтом.

Идеальным выбором станут светло-серые или светло-бежевые оттенки, при этом принт должен быть немного темнее или светлее основного фона. Яркие кислотные цвета лучше избегать, так как они могут утомлять и перегружать восприятие, создавая стрессовую атмосферу в доме.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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