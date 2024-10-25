Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Каждая хозяйка хочет знать, какие обои сейчас в моде, ведь переклеивание — это трудоёмкий процесс. Поэтому важно выбрать варианты, которые прослужат долго и будут актуальными.

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Определённые образцы обоев будут оставаться стильными и современными ещё долго. Рекомендуется обратить внимание на полотна в приглушённых тонах, которые могут быть как однотонными, так и с лёгким принтом.

Идеальным выбором станут светло-серые или светло-бежевые оттенки, при этом принт должен быть немного темнее или светлее основного фона. Яркие кислотные цвета лучше избегать, так как они могут утомлять и перегружать восприятие, создавая стрессовую атмосферу в доме.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.