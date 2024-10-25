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Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов

1:13
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Уют в доме формируется не только благодаря эстетическим решениям, но и удобству каждого помещения. Поскольку прихожая является первым пространством, которое вы видите при входе, к её обустройству стоит подойти особенно внимательно.

Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Во-первых, мягкие пуфы — отличный элемент для отдыха. Они позволят вам или вашим гостям присесть и разуться после долгого дня. Многие пуфы также оснащены местом для хранения, что помогает сэкономить пространство.

Если позволяет площадь, рассмотрите возможность добавить небольшой угловой диванчик. Это не только создаст уют, но и обеспечит дополнительное место для сидения.

Для хранения верхней одежды, если в прихожей нет вешалки, можно установить на стене крючки.

Не забудьте про обувницы: они не предназначены для хранения несезонной обуви, поэтому для её организации лучше использовать специальные коробки.

Кроме того, для зонтов стоит предусмотреть отдельную корзину, чтобы они всегда были под рукой.

И наконец, чтобы удобно хранить шейные платки и другие аксессуары, повесьте матерчатый кармашек на входной двери.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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