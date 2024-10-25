Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов

Уют в доме формируется не только благодаря эстетическим решениям, но и удобству каждого помещения. Поскольку прихожая является первым пространством, которое вы видите при входе, к её обустройству стоит подойти особенно внимательно.
Во-первых, мягкие пуфы — отличный элемент для отдыха. Они позволят вам или вашим гостям присесть и разуться после долгого дня. Многие пуфы также оснащены местом для хранения, что помогает сэкономить пространство.
Если позволяет площадь, рассмотрите возможность добавить небольшой угловой диванчик. Это не только создаст уют, но и обеспечит дополнительное место для сидения.
Для хранения верхней одежды, если в прихожей нет вешалки, можно установить на стене крючки.
Не забудьте про обувницы: они не предназначены для хранения несезонной обуви, поэтому для её организации лучше использовать специальные коробки.
Кроме того, для зонтов стоит предусмотреть отдельную корзину, чтобы они всегда были под рукой.
И наконец, чтобы удобно хранить шейные платки и другие аксессуары, повесьте матерчатый кармашек на входной двери.
Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.