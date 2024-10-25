Элитная ванная комната: не только деньги, но и стиль

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Элитная ванная комната — это не просто результат значительных финансовых вложений, а пространство, которое впечатляет своими особенностями и качеством.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Первый признак роскошного санузла — это его простор. Обилие свободного места создаёт атмосферу комфорта и расслабления.

Второй важный аспект — функциональность сантехники. В элитной ванной установлены устройства с дополнительными функциями, такими как гидромассаж, сауна или ароматерапия. Эти возможности превращают обычное умывание в настоящий ритуал ухода за собой.

Кроме того, стиль является обязательным критерием. У элитного санузла должен быть ярко выраженный дизайн, который отражает индивидуальный вкус владельца. Это могут быть как классические, так и современные решения, но они всегда должны быть гармонично подобраны.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д.



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