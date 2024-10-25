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Маленькая, но уютная: как обустроить компактную комнату

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление маленькой комнаты может быть вызовом, но с правильными решениями можно создать уютное и функциональное пространство.

Маленькая, но уютная: как обустроить компактную комнату
Фото: PxHere is licensed under CC0

Первым шагом на пути к удобству является избавление от беспорядка. Даже самая большая комната может казаться тесной из-за избыточного количества вещей. В маленькую комнату лучше всего впишется высокий и узкий шкаф, который не займет много места, но при этом вместит множество предметов.

Ещё одним важным элементом является цветовая гамма. Светлые оттенки стен и потолка помогут зрительно увеличить пространство и сделают комнату более воздушной. Светлые цвета отражают больше света, что особенно важно в комнатах с ограниченным естественным освещением.

Используйте вертикальное пространство. Это поможет создать иллюзию высоты и добавить воздушности комнате. Разместите полки, картины или другие предметы декора на стенах, но постарайтесь не перегружать их.

Зеркала — ваш лучший друг в небольшом пространстве. Разместив их напротив окон, вы не только увеличите количество естественного света, но и создадите ощущение более просторной комнаты.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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