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Ошибки, которые делают даже хороший ремонт дешёвым

1:32
Недвижимость » Ремонт

Иногда, несмотря на вложенные в ремонт средства, интерьер все равно выглядит дёшево. Причины могут скрываться в отдельных решениях, которые мешают создать впечатление дорогого дизайна.

Ошибки, которые делают даже хороший ремонт дешёвым
Фото: Вадим Савицкий

Одним из таких факторов являются окна. Белые ПВХ-рамы выбирают многие, но для придания интерьеру более стильного и дорогого вида, стоит рассмотреть черные или темные рамы.

Также стоит обратить внимание на фурнитуру — даже если производитель не предлагает подходящий вариант, её можно заменить на более изысканную самостоятельно. Не забудьте про оконные откосы: оштукатуренные и окрашенные в тон стен откосы выглядят гораздо лучше стандартных пластиковых.

При выборе подоконников, чтобы сохранить бюджет, но при этом улучшить внешний вид, можно рассмотреть верзалит в тёмных оттенках. Обычные пластиковые подоконники часто делают ремонт менее солидным.

Ещё одна деталь — стыки материалов. Даже если была использована дорогая плитка, угловые стыки, оформленные пластиковыми уголками, могут испортить общую картину. Важно тщательно подбирать не только материалы, но и элементы стыковки.

Что касается освещения, стоит отказаться от идеи единственного центрального светильника. В современных интерьерах предпочтение отдается разнообразным источникам света, которые создают многослойное освещение и добавляют глубину помещению.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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