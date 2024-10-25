Ковёр на стене: возвращение тренда из СССР в современный интерьер

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие тренды из советских времен снова набирают популярность, и ковёр на стене — один из них. Сейчас он используется не для шумоизоляции или утепления, как это было раньше, а в первую очередь для декора.

Фото: flickr.com by Mark Heard, CC BY 2.0

Современные интерьеры всё чаще украшают небольшими ковриками с сюжетами или изделиями, которые гармонируют с цветовыми акцентами комнаты.

Особенно популярны ковры овальной или асимметричной формы, которые помогают смягчить строгие линии в интерьере.

Однако ковёр подходит не для всех стилей. Он органично впишется в этнические интерьеры, такие как индийский, турецкий, русский или молдавский. В деревенском стиле удачно смотрятся изделия из мешковины, а для лофта подойдут ковры с восточными узорами.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация).



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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